Челси отпустил форварда в Бундеслигу
11 июля 12:23 - Читати українською
Ивуарийский форвард Давид Датро Фофана продолжит карьеру в берлинском Унионе.
Унион оформил аренду Фофана из Челси, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон, а Берлин не будет иметь права выкупа футболиста.
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Давид усилит немецкий клуб, который впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. А вот Челси после провального сезона остался без еврокубков.
Фофана перешел в Челси зимой из Мольде, но за полгода сыграл всего 4 матча. 20-летний форвард поехал в Унион за игровой практикой.
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