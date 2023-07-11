Унион оформил аренду Фофана из Челси, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон, а Берлин не будет иметь права выкупа футболиста.

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Давид усилит немецкий клуб, который впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. А вот Челси после провального сезона остался без еврокубков.

Фофана перешел в Челси зимой из Мольде, но за полгода сыграл всего 4 матча. 20-летний форвард поехал в Унион за игровой практикой.

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