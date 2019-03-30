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Челсі відмовив Мілану в знижці на Бакайоко

15:25 96 Читать на русском
Челсі відмовив Мілану в знижці на Бакайоко
Тьємуе Бакайоко (ліворуч) / фото із соцмереж

Італійський Мілан веде перемовини з лондонським Челсі щодо купівлі півзахисника Тьємуе Бакайоко. Хавбек виступає у Серії А на правах оренди.

"Россонері" намагаються вмовити лондонців зменшити фінансові апетити, повідомляє Football Italia.

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Бакайоко перебрався на Сан-Сіро минулого літа. За його оренду Мілан заплатив 5 млн євро, а також отримав право викупу гравця за 38 млн євро. Попри те, що 24-річний француз поступово став гравцем основи міланців, італійський гранд не готовий платити необхідну суму.

Влітку 2017-го Челсі придбав Тьємуе Бакайоко з Монако за 40 млн євро. "Сині" прагнуть відбити витрачені на півзахисника кошти.

У сезоні 2018/19 центрхав провів 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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