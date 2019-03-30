Челси отказал Милану в скидке на Бакайоко

Итальянский Милан ведет переговоры с лондонским Челси относительно покупки полузащитника Тьемуэ Бакайоко. Хавбек выступает в Серии А на правах аренды.

"Россонери" пытаются уговорить лондонцев снизить финансовые аппетиты, сообщает Football Italia.

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Бакайоко перебрался на Сан-Сиро прошлым летом. За его аренду Милан заплатил 5 млн евро, а также получил право выкупа игрока за 38 млн евро. Несмотря на то, что 24-летний француз постепенно стал игроком основы миланцев, итальянский гранд не готов платить требуемую сумму.

Летом 2017 года Челси приобрел Тьемуэ Бакайоко у Монако за 40 млн евро. "Синие" желают выручить потраченные на полузащитника средства.

В сезоне 2018/19 центрхав провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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