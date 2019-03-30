Інтер і Мілан позмагаються за Конте, – ЗМІ

Італійські гранди – Інтер і Мілан – можуть запросити колишнього тренера лондонського Челсі Антоніо Конте на посаду головного тренера.

Обидва клуби не проти повернути фахівця на батьківщину, запевняє Football Italia.

Спаллетті залишається, Гаттузо боїться ризикувати, а Пйонтек провалився – 5 висновків міланського дербі

Зокрема, до Інтера Конте може запросити генеральний директор Беппе Маротта, який має досвід успішної співпраці з тренером у туринському Ювентусі. Натомість "россонері" запросять 49-річного коуча, якщо Дженнаро Гаттузо не вдасться вивести Мілан у Лігу чемпіонів за підсумками сезону.

Відзначимо, що Антоніо Конте перебуває без роботи з літа минулого року. Раніше він тренував Челсі, збірну Італії, Ювентус, Сієну, Аталанту, Барі та Ареццо.

Синдром всевладдя і тіньове керівництво: чому Челсі пожирає своїх тренерів