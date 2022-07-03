Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду планує змінити клубну прописку, але один із потенційних покупців вирішив відмовитись від суперзірки.

Челсі начебто був зацікавлений у трансфері Роналду, але наставник команди Томас Тухель виступає проти підписання португальця, інформує Daily Mail.

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Німець бажає запросити в Челсі енергійного нападника, який буде пресингувати захист суперника. 37-річний португалець, на думку Тухеля, не підходить на цю роль.

У минулому сезоні Роналду провів за Ман Юнайтед 38 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись 24 голами й 3 результативними передачами.

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