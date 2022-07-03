Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду планирует сменить клубную прописку, но один из потенциальных покупателей решил отказаться от суперзвезды.

Челси будто бы был заинтересован в трансфере Роналду, но наставник команды Томас Тухель выступает против подписания португальца, сообщает Daily Mail.

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Немец желает пригласить в Челси энергичного нападающего, который будет прессинговать защиту соперника. 37-летний португалец, по мнению Тухеля, не подходит для этой роли.

В минувшем сезоне Роналду провел за Ман Юнайтед 38 поединков во всех турнирах, отличившись 24 голами и 3 результативными передачами.

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