Кріштіану Роналду, схоже, хоче продовжити свою кар’єру у команді, яка гратиме у Лізі чемпіонів. МЮ цим похизуватись не може.

37-річний португалець звернувся до керівництва "червоних дияволів" з проханням відпустити його в іншу команду, якщо МЮ отримає "задовільну пропозицію", інформує The Times.

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Рішення Роналду пов’язане винятково з бажанням до кінця своєї кар’єри грати у Лізі чемпіонів. Загалом Кріштіану бере участь в ЛЧ вже 19 кампаній поспіль. Манкуніанці ж у сезоні 2022/23 гратимуть в ЛЄ, другому за престижністю євротурнірі, де ноги португальця ще не було.

Як стверджує Relevo, на CR7 виходили три клуби: Челсі, Наполі та Баварія. Щоправда, останні не робитимуть серйозних кроків, допоки не розв'яжуть питання щодо продажу Роберта Лєвандовскі у Барселону.

У минулому сезоні Роналду провів за Ман Юнайтед 38 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись 24 голами й 3 результативними передачами.

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