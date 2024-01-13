Венсан Компані отримав підсилення атаки. Бернлі орендував Давіда Фофана до кінця сезону 2023/24, інформує офіційний сайт Челсі.

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Це перший новачок передостанньої команди АПЛ у зимове трансферне вікно. 21-річний івуарієць першу половину сезону провів у складі берлінського Уніона – 17 матчів, 2 голи і 1 асист. Зокрема, Фофана забив Наполі у поєдинку Ліги чемпіонів. Тепер форвард спробує допомогти Бернлі уникнути вильоту з АПЛ.

Нагадаємо, Давід Фофана перейшов у Челсі на початку 2023 року – трохи раніше за Михайла Мудрика. Лондонці виклали за нього норвезькому Мольде 12 мільйонів євро. За першу команду молодий нападник зіграв тільки 4 матчі, результативними діями не відзначався.