Венсан Компани получил усиление атаки. Бернли арендовал Давида Фофана до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт Челси.

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Это первый новичок предпоследней команды АПЛ в зимнее трансферное окно. 21-летний ивуариец первую половину сезона провел в составе берлинского Униона – 17 матчей, 2 гола и 1 ассист. В частности, Фофана забил Наполи в поединке Лиги чемпионов. Теперь форвард попытается помочь Бернли избежать вылета из АПЛ.

Напомним, Давид Фофана перешел в Челси в начале 2023 года – чуть раньше Михаила Мудрика. Лондонцы выложили за него норвежскому Мольде 12 миллионов евро. За первую команду молодой нападающий сыграл только 4 матча, результативными действиями не отмечался.