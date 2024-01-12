Битва за виживання. Саме так можна було охрестити стартовий матч 21-го туру Прем'єр-ліги. Бернлі та Лутон влітку піднялися в елітний дивізіон Англії, але після першого кола ведуть боротьбу за збереження прописки. Команда Венсана Компані йшла передостанньою (лише 11 очок у 20-ти турах), а Лутон мав на 4 бали більше і посідав 18-ту позицію. Щоправда, останні мають гру в запасі (скасований матч проти Борнмута).

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Перший момент виник на 7-й хвилині. Камінскі врятував Лутон після удару Гудмундсона. Лутон відповів спробою Барклі, який з-за меж штрафного крутив у дальній кут – Траффорд парирував. За кілька хвилин кіпер Бернлі знову вступив у гру, відбивши удар Огбене. Ще одну спробу Барклі заблокував захисник.

Після доволі активного старту команди збавили оберти, але на 36-й хвилині Бернлі таки вийшов уперед. Одобер промчав лівим флангом, увійшов у штрафний та прострілив у центр. Зекі Амдуні у дотик прошив кіпера. 1:0 – перший тайм завершився з мінімальною перевагою підопічних Венсана Компані.

По перерві гольових моментів був мізер. Але навіть за таких умов господарі були ближче до другого м'яча, ніж гості до гола у відповідь. Все йшло до мінімальної перемоги Бернлі, але на 90+2-й хвилині Лутон відігрався. Банальний навіс з лівого флангу став проблемою для Траффорда, який не встиг до м'яча через контакт зі суперником. Той влетів у порожні ворота після удару Морріса. VAR порушення правил не побачив. Черговий гол Лутона на останніх хвилинах гри приніс йому нічию.

1:1 – Бернлі втратив надважливу перемогу і шанс наблизитися до безпечної зони. Команда Венсана Компані набрала 12 очок і все ще йде передостанньою. Лутон на 18-й позиції – 16 балів.