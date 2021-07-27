Челсі має намір підсилити захисну лінію Жюлем Кунде та веде діалог із Севільєю, повідомляє журнаілст Фабріціо Романо у Twitter.

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22-річний француз вже узгодив особистий контракт з "синіми" до літа 2026-го, перемовини між клубами також відбуваються продуктивно. Раніше у Севільї зазначали, що хочуть заробити на трансфері Жюля близько 70 млн євро.

У минулому сезоні Ла Ліги Кунде провів 34 матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.

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