Форвард Тімо Вернер, здається, має сумніви щодо свого майбутнього в Лондоні.

25-річний німець налаштований покинути Челсі вже цього літа попри контракт до 2025 року, стверджує 90min.

Челсі готовий позбутись Вернера заради іншого трансферу

Вернер розчарований своєю результативністю – у першому сезоні на Стемфорд Брідж він провів 52 матчі, але відзначився лише 12-ма голами та 15-ма асистами. Щоправда, є ще більш вагомий фактор, який спричинив бажання піти. Тімо незадоволений, що Челсі розпочав пошуки нового форварда та навіть виставив його на продаж задля підписання Ерлінга Холанда.

Нагадаємо, минулого літа Челсі заплатив РБ Лейпциг за Тімо Вернера 53 млн євро. Transfermarkt наразі оцінює гравця у 65 мільйонів, а для трансферу Холанда треба понад 100.

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