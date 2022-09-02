Швейцарський півзахисник Деніс Закарія покидає Турин лише через 8 місяців після приїзду.

Закарія у фінальні хвилини трансферного вікна перейшов з Ювентуса в Челсі на правах оренди, повідомляє офіційний сайт "синіх".

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Швейцарець підписав контракт на один сезон з зарплатою в розмірі 3 млн євро. Лондонці мають право викупу наступного літа за 30 мільйонів.

Деніс прийшов у Ювентус лише в січні цього року та зіграв за туринців 15 матчів. Перед тим хавбек успішно виступав за Борусію М в Німеччині.

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