Захисник Челсі та збірної Англії Ріс Джеймс може пропустити Мундіаль через важке пошкодження.

Пошкодження коліна, якого Ріс Джеймс зазнав під час матчу Ліги чемпіонів проти Мілана, виявилось серйознішим, повідомляє Daily Mail.

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Оборонцю може навіть знадобитись операція, тож його участь на чемпіонаті світу-2022 у складі збірної Англії перебуває під великою небезпекою.

Зауважимо, що Джеймс провів 11 матчів за Челсі у поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

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