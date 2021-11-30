Захисник Барселони Рональд Араухо може спробувати свої сили у чемпіонаті Англії.

Челсі та Ліверпуль готові активізувати свої спроби переманити Араухо влітку 2022 року, повідомляє Sport.es.

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Причиною цього є контракт уругвайця з Барселоною, розрахований до літа 2023 року – інші клуби матимуть змогу вступити в переговори з Рональдом та придбати його дешевше, ніж того вимагатимуть каталонці. "Блаугранас" також готують новий контракт для Араухо на покращених умовах.

До слова, уругваєць відіграв у 14 матчах за Барселону в поточному сезоні, записавши до свого активу 1 гол.

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