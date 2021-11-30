Защитник Барселоны Рональд Араухо может попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Челси и Ливерпуль готовы активизировать свои попытки переманить Араухо летом 2022 года, сообщает Sport.es.

Хави стремится вернуть в Барселону звезду Бенфики

Причиной этого является контракт уругвайца с Барселоной, рассчитанный до лета 2023 года – другие клубы смогут вступить в переговоры с Рональдом и приобрести его дешевле, чем потребуют каталонцы. "Блаугранас" же готовят новый контракт для Араухо на улучшенных условиях.

К слову, уругваец отыграл в 14 матчах за Барселону в текущем сезоне, записав в свой актив 1 гол.

Барселона на последних минутах вырвала тяжелую победу над Вильярреалом