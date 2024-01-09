Борусія Д уклала з Челсі угоду про оренду Маатсена на 2 млн євро до кінця сезону. Як інформує The Sun, сам гравець ось-ось підпише з "синіми" новий контракт, щоб влітку лондонський клуб міг вигідніше його продати.

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Однак переїзд Маатсена до Німеччини поки що поставлено на паузу. Повідомляється, що Челсі вже використав ліміт оренд. Згідно з правилом ФІФА, яке діє вже два роки, кожен клуб може віддавати в оренду не більше 7 футболістів. Щоб трансфер Іана до Дортмунда відбувся, лондонці повинні розірвати угоду з яким-небудь іншим гравцем. Двома основними варіантами вважаються Хакім Зієш (Галатасарай) і Дієго Мор'єра (Ліон).

Гравці звільняються від вищеназваного "правила ФІФА", якщо провели в академії клубу щонайменше три роки і якщо їм не виповнився 21 рік. Однак на Іана воно вже поширюється, оскільки захиснику виповнився 21 рік.

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