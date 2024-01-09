Боруссия Д заключила с Челси сделку об аренде Маатсена на 2 млн евро до конца сезона. Как информирует The Sun, сам игрок вот-вот подпишет с "синими" новый контракт, чтобы летом лондонский клуб мог более выгодно его продать.

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Однако переезд Маатсена в Германию пока что поставлен на паузу. Сообщается, что Челси уже использовал лимит аренд. Согласно правилу ФИФА, которое действует уже два года, каждый клуб может отдавать в аренду не более 7 футболистов. Чтобы трансфер Иана в Дортмунд состоялся, лондонцы должны расторгнуть сделку с каким-нибудь другим игроком. Двумя основными вариантами считаются Хаким Зиеш (Галатасарай) и Диего Морьера (Лион).

Игроки освобождаются от вышеназванного "правила ФИФА", если провели в академии клуба не менее трёх лет и если им не исполнился 21 год. Однако на Иана оно уже распространяется, так как защитнику исполнился 21 год.

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