Серхио Агуэро будет одним из самых "горячих" лотов во время летнего трансферного окна.

Фаворитом на подписание 32-летнего аргентинца стал Челси, информирует Daily Mail.

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После завершения сезона Агуэро покинет Манчестер Сити и станет свободным агентом. Нападающего связывали с Барселоной и ПСЖ, однако у Челси есть несколько козырей. Первый – Агуэро настроен остаться в АПЛ, поэтому в первую очередь будет рассматривать предложения с Туманного Альбиона. Второй – ни один из нынешних центрфорвардов Челси не вызывает доверия, и Серхио может соблазниться на "свободное" место.

Добавим, что из-за травмы Агуэро провел лишь 14 матчей в текущем сезоне, забил 3 мяча.

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