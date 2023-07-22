Лондонці активно працюють влітку над посиленням свого складу. Керівництво "синіх" розглядає підписання атакувального півзахисника Аякса Мохаммеда Кудуса.

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Челсі ще не надіслав офіційної пропозиції щодо 22-річного футболіста, однак початкові перемовини з Аяксом вже відбулися. Як інформує The Athletic, лондонці вже близькі до узгодження особистих умов с Кудусом. Чинна угода ганця з Аяксом розрахована до 2024 року. Гравець готовий покинути клуб і відмовився продовжувати контракт з нідерландцями.

Мохаммед Кудус в минулому сезоні зіграв у 42 матча за Аякс. В активі півзахисника 18 голів та сім результативних передач. Нещодавно Кудус брав участь в товариській зустрічі Аякса проти Шахтаря. Він двічі вразив ворота "гірників".

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