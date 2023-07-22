Лондонцы активно работают летом над усилением своего состава. Руководство "синих" рассматривает подписание атакующего полузащитника Аякса Мохаммеда Кудуса.

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Челси еще не направил официальное предложение по 22-летнему футболисту, однако начальные переговоры с Аяксом уже состоялись. Как информирует The Athletic, лондонцы близки к согласованию личных условий с Кудусом. Действующее соглашение ганца с Аяксом рассчитано до 2024 года. Игрок готов покинуть клуб и отказался продлевать контракт с нидерландцами.

Мохаммед Кудус в прошлом сезоне сыграл в 42 матча за Аякс. В активе полузащитника 18 голов и семь результативных передач. Недавно Кудус участвовал в товарищеской встрече Аякса против Шахтера. Он дважды поразил ворота "горняков".

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