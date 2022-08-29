Півзахисник Рос Барклі більше не виступатиме на Стемфорд Брідж.

28-річний ексгравець збірної Англії за обопільною згодою розірвав контракт зі "синіми" та став вільним агентом, інформує офіційний сайт клубу.

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Барклі перейшов у Челсі на початку 2018-го з Евертона за майже 17 мільйонів євро. Відтоді Рос провів у футболці лондонського колективу рівно 100 поєдинків. Востаннє він виходив на поле ще у грі проти Уотфорда в травні.

У сезоні 2021/22 Барклі не провів жодної хвилини на футбольному полі, адже Томас Тухель не включив його у заявку на жоден з матчів.

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