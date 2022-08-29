Полузащитник Рос Баркли больше не будет выступать на Стемфорд Бридж.

28-летний экс-игрок сборной Англии за обоюдным согласием расторг контракт с "синими" и стал свободным агентом, информирует официальный сайт клуба .

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Баркли перешел в Челси в начале 2018-го из Эвертона почти за 17 миллионов евро. С тех пор Рос провел в футболке лондонского коллектива ровно 100 поединков. В последний раз он выходил на поле еще в игре против Уотфорда в мае.

В сезоне 2021/22 Баркли не провел ни одной минуты на футбольном поле, ведь Томас Тухель не включил его в заявку ни на один из матчей.