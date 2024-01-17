Удачные вступления Андрея Лунина изменили мнение руководства мадридцев относительно перспектив в команде испанского вратаря, который находится в составе "сливочных" в аренде из Челси.

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Как сообщает The Athletic, "синие" запросят у Реала за полноценный трансфер Кепы около 17,2 миллиона фунтов стерлингов (20 млн евро). Руководство мадридцев считает, что сумма слишком высока как для запасного вратаря, поэтому выкуп Кепы маловероятен.

Стоит заметить, что главный тренер Реала Карло Анчелотти до сих пор колеблется относительно первого номера в команде. Итальянец недавно озвучил, что Лунин сыграет против Атлетико в Кубке Испании, а Кепа с Альмерией в Ла Лиге.

Напомним, что в текущем сезоне испанец сыграл за "сливочных" в 17 матчах, пропустив 16 голов. Действующее соглашение Кепы с Челси рассчитано до 2025 года.

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