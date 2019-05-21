Челси проиграл судебное дело Антонио Конте – лондонцы должны тренеру немалую сумму

У итальянца Антонио Конте и Челси остались нерешенные конфликты.

Суд обязал лондонцев выплатить бывшему наставнику 9 млн фунтов, сообщает The Times.

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Антонио Конте выиграл юридическую битву против Челси. Экс-наставник клуба смог доказать неправомерность своего увольнения после сезона 2017/18. Челси должен оплатить услуги 49-летнего специалиста за последний год контракта.

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Напомним, Конте провел 12 месяцев в отпуске, но в последнее время появились серьезные слухи о его возвращении в Серию А.