Челсі продовжує війну з Конте

Лондонський Челсі та їх колишній тренер Антоніо Конте можуть дійти до Верховного Суду з приводу компенсації італійському спеціалісту.

Арбітражний трибунал керівників Прем'єр-ліги буде вирішувати цю справу, якщо Челсі та Конте не дійдуть до компромісу, повідомляє The Times.

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"Сині" звільнили італійця минулого літа, за рік до закінчення контракту, і адвокати Конте стверджують, що він має право на виплату 9 млн фунтів, якщо не займе іншу посаду.

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Клуб, з іншого боку, стверджує, що 47-річний тренер порушив умови свого працевлаштування після того, як він повідомив Дієго Кості, що той не входить у його плани через смс.



Додамо, що власник Челсі Роман Абрамович витратив більше 70 мільйонів фунтів стерлінгів на компенсацію звільненим тренерам з моменту купівлі лондонців у 2003 році.