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Челси продолжает войну с Конте

12:59 149 Читати українською
Челси продолжает войну с Конте
Антонио Конте / Reuters

Лондонский Челси и их бывший тренер Антонио Конте могут дойти до Верховного Суда по поводу компенсации итальянскому специалисту.

Арбитражный суд руководителей Премьер-лиги будет решать это дело, если Челси и Конте не придут к компромиссу, сообщает The Times.

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"Синие" уволили итальянца прошлым летом, за год до окончания контракта, и адвокаты Конте утверждают, что он имеет право на выплату 9 млн фунтов, если не перейдет на другую работу.

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Клуб, с другой стороны, утверждает, что 47-летний тренер нарушил условия своего трудоустройства после того, как он сообщил Диего Косте, что он не входит в его планы через смс.

Добавим, что владелец Челси Роман Абрамович потратил более 70 млн фунтов стерлингов на компенсацию уволенным тренерам с момента покупки лондонцев в 2003 году.

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Англия Челси Челси Антонио Конте Антонио Конте
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