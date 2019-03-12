Челси продолжает войну с Конте

Лондонский Челси и их бывший тренер Антонио Конте могут дойти до Верховного Суда по поводу компенсации итальянскому специалисту.

Арбитражный суд руководителей Премьер-лиги будет решать это дело, если Челси и Конте не придут к компромиссу, сообщает The Times.

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"Синие" уволили итальянца прошлым летом, за год до окончания контракта, и адвокаты Конте утверждают, что он имеет право на выплату 9 млн фунтов, если не перейдет на другую работу.

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Клуб, с другой стороны, утверждает, что 47-летний тренер нарушил условия своего трудоустройства после того, как он сообщил Диего Косте, что он не входит в его планы через смс.



Добавим, что владелец Челси Роман Абрамович потратил более 70 млн фунтов стерлингов на компенсацию уволенным тренерам с момента покупки лондонцев в 2003 году.