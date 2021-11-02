Ліга чемпіонів, 4-й тур

Мальме – Челсі – 0:1

Гол: Зієш, 56

Вольфсбург – Зальцбург – 2:1

Голи: Баку, 3, Нмеча, 60 – Вьобер, 30

Челсі завітав у Мальме на двобій з однойменною командою. Статус лондонців був відчутний протягом всього першого тайму, адже вони повністю переважали як за ударами, так і за володінням. Втім, конвертувати перевагу вдалось аж по перерві. Хадсон-Одой отримав передачу на хід на правому фланзі та прострілив у штрафний, де ближче до дальної стійки пас замкнув Зієш. Для нього це перший гол в сезоні ЛЧ.

Мальме намагався щось створити, але лондонці грамотно перекривали кисень і не підпускали до своїх володінь. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди Тухеля, яка дозволила їй набрати 9 очок. Шведи з нулем так і залишились останніми у квартеті H.

Куди цікавішим у плані голів для глядача був поєдинок Вольфсбурга та Зальцбурга, який відбувався у Німеччині. "Вовки" були агресивними і вже на 3-й хвилині забили. Герхардт яскраво промчався лівим флангом і прострілив у карний майданчик, де Баку, який набігав, розстріляв володіння Кьона. Вьобер відповів за весь Зальцбург, зрівнявши рахунок чудовим ударом просто зі штрафного.

Австрійці ще мали шанси, щоб вийти вперед, але пропустили вдруге вже по перерві. Сучіч втратив м'яч у центрі, його підібрали німці, а Арнольд закинув аж на Нмечу, який з гострого кута потужним ударом поставив крапку у зустрічі. Вольфсбург святкував першу звитягу в сезоні ЛЧ, яка дозволила йому вийти на другу сходинку групи G з п'ятьма очками. Зальцбург із сімома пунктами залишився лідером.

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