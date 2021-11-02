Челсі мінімально здолав Мальме у 4-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Підопічні Томаса Тухеля переграли шведів ледь не за всіма показниками, але забили лише один раз. Вдалось це Хакіму Зієшу по перерві.

Ліга чемпіонів: Челсі на класі дотиснув Мальме, Вольфсбург здобув першу перемогу, перестрілявши Зальцбург

Каллум Хадсон-Одой отримав передачу на хід на правому фланзі, пройшов до штрафного та прострілив вздовж воріт, а марокканець замкнув дальну стійці. Перемога дозволила Челсі набрати 9 очок та вийти на другу сходинку, а Мальме з нулем так і залишився останнім у квартеті H.