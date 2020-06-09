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Челсі приготував вражаючу суму за Хаверца – талант Бундесліги має стати заміною екс-зірці Шахтаря

11:25 474 Читать на русском
Челсі приготував вражаючу суму за Хаверца – талант Бундесліги має стати заміною екс-зірці Шахтаря
Кай Хаверц / Фото Instagram

Лондонський клуб має намір гучно пошуміти під час літнього трансферного вікна.

Челсі готовий запропонувати Байєру близько 85 млн євро у якості компенсації за півзахисника Кая Хаверца, повідомляє Daiy Mail.

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20-річний німець став одним з відкриттів нинішнього сезону Бундесліги та потрапив до списку трансферних цілей багатьох європейських грандів. У Челсі сподіваються, що Кай стане достойною заміною екс-гравцю Шахтаря Вілліану, який покине лондонців після завершення сезону.

У нинішньому розіграші чемпіонату Німеччини Хаверц провів 26 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 5-ма асистами.

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Трансфери Челсі Вілліан Вілліан Байєр Байєр Челсі Челсі Німеччина Кай Хаверц Кай Хаверц
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