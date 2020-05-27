Вілліан покине Челсі – екс-зірка Шахтаря обирає між двома грандами АПЛ

Хавбек Челсі Вілліан має розкішні шанси продовжити кар'єру в Лондоні.

Арсенал та Тоттенхем мріють підписати Вілліана, повідомляє The Sun.

Вілліан поскаржився на умови нового контракту від Челсі

Чинний контракт Вілліана з Челсі втрачає чинніть після завершення нинішнього сезону, а щодо нової угоди – сторони так і не домовились. Через фінансові труднощі, викликані коронавірусом, "каноніри" та "шпори" в захваті від можливості безкоштовного підписання зіркового бразильця.

Нагадаємо, Вілліан провів у Челсі 7 років, перейшовши з Анжи за 35 млн євро. В поточному сезоні бразилець забив 7 голів та 6 разів асистував партнерам. У складі донецького Шахтаря виграв Кубок УЄФА 2008/09.

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