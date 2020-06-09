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Челси приготовил впечатляющую сумму за Хаверца – талант Бундеслиги должен стать заменой экс-звезде Шахтера

11:25 48 Читати українською
Челси приготовил впечатляющую сумму за Хаверца – талант Бундеслиги должен стать заменой экс-звезде Шахтера
Кай Хаверц / Фото Instagram

Лондонский клуб намерен громко пошуметь во время летнего трансферного окна.

Челси готов предложить Байеру около 85 млн евро в качестве компенсации за полузащитника Кая Хаверца, сообщает Daiy Mail.

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20-летний немец стал одним из открытий нынешнего сезона Бундеслиги и попал в список трансферных целей многих европейских грандов. В Челси надеются, что Кай станет достойной заменой экс-игроку Шахтера Виллиану, который покинет лондонцев после завершения сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Хаверц провел 26 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 5-ю ассистами.

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