Челси приготовил впечатляющую сумму за Хаверца – талант Бундеслиги должен стать заменой экс-звезде Шахтера

Лондонский клуб намерен громко пошуметь во время летнего трансферного окна.

Челси готов предложить Байеру около 85 млн евро в качестве компенсации за полузащитника Кая Хаверца, сообщает Daiy Mail.

Виллиан покинет Челси – экс-звезда Шахтера выбирает между двумя грандами АПЛ

20-летний немец стал одним из открытий нынешнего сезона Бундеслиги и попал в список трансферных целей многих европейских грандов. В Челси надеются, что Кай станет достойной заменой экс-игроку Шахтера Виллиану, который покинет лондонцев после завершения сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Хаверц провел 26 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 5-ю ассистами.

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