Ентоні Беррі працював з німцем під час його роботи з Челсі. Коли Томас Тухель очолив Баварію, він захотів, щоб 36-річний фахівець став його помічником і в Німеччині.

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Як повідомляє The Athletic, Челсі отримає 1 мільйон фунтів стерлінгів компенсації за те, що дозволив тренеру приєднатися до мюнхенської Баварії. Нагадаємо, що Ентоні Беррі був у штабі Тухеля, коли лондонці виграли Лігу чемпіонів.

Очікується, що новий тренер буде допомагати наставнику мюнхенців вже під час матчу проти Майнца, який заплановано на 22 квітня. Це буде сота гра Беррі як помічника Тухеля.

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