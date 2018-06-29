Ліверпуль і Челсі узгодили компенсацію за Соланке

Ліверпуль домовився з лондонським Челсі щодо виплати компенсації "синім" за виховання Домініка Соланке, який минулого літа змінив Стемфорд Брідж на Енфілд.

"Червоні" домовилися з Челсі про виплату відступних за підготовку форварда, повідомляє Liverpool Echo.

"Питання між клубами врегульовано. Інших коментарів на цю тему не буде", – цитує видання представника Ліверпуля.

Нагадаємо, що Соланке переїхав до команди Юргена Клоппа в статусі вільного агента. Проте, за правилами ФІФА, клуб, який виховав гравця у віці до 24-х років отримує компенсацію навіть у тому разі, якщо контракт футболіста завершив дію.

Упродовж усього сезону Ліверпуль і Челсі не могли узгодити суму компенсацію. На старті перемовин мерсисайдці пропонували за нападника 3 млн фунтів, а лондонці хотіли отримати близько 10 млн.

У сезоні 2017/18 Домінік Соланке провів 21 матч в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і зробив 2 асисти.

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