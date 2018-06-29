ЧС-2018: росіянин побив до крові шведа після перемоги "синьо-жовтих"

Після перемоги збірної Швеції над Мексикою (3:0) в Єкатеринбурзі одного з фанатів скандинавів знайшли закривавленим на порозі місцевого ресторану.

Шведського вболівальника жорстоко побив росіянин, повідомляє E1.ru.

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Його знайшли випадкові перехожі поруч із місцевим рестораном. Знайшлися і свідки події, які розповіли про росіянина в стані алкогольного сп'яніння. Саме він точним ударом у ніс відправив шведа в нокдаун.

"Швед лежить на порозі кафе, весь у крові, а поруч радісно танцюють. Його спочатку намагалися "відкачати" перехожі, потім приїхала машина швидкої допомоги та багато поліції", – цитує видання одного з очевидців.

Також, за інформацією свідків інциденту, нападник після атаки на шведа спокійно пішов до барної стійки та замовив порцію пива.

У місцевій поліції пообіцяли розповісти про всі обставини пригоди лише після детального розслідування.