Саррі очолить Челсі цього тижня

Челсі все ж таки домовився з Мауріціо Саррі про співпрацю. Про це інформує Football Italia, посилаючись на авторитетні італійські ЗМІ.

Челсі домовився з Наполі, що викупить контракт тренера за 5 млн євро. Нагадаємо, раніше клуби не могли домовитись, адже англійський клуб відмовлявся платити за Саррі клаусулу в розмірі 8 млн євро.

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Також Саррі вже був помічений фанатами Челсі у Лондоні в одному з готелів. Це підтверджує факт переговорів тренера з "аристократами", які, за інформацією ЗМІ, повинні фінішувати у вівторок, 19 червня.

Ще стало відомо, що Челсі пообіцяв Наполі не активовувати клаусули таких гравців, як Пьотра Зелінскі, Рауля Альбіоля та Ельсейда Хюсая.

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Разом з Саррі у лондонський клуб прийде його тренерський штаб, який працює з Мауріціо ще з часів Емполі. Зараз британські ЗМІ додають, що коуч почав складати план підготовки команди до наступного сезону.

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