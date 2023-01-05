Центральный защитник Бенуа Бадиашиль успешно прошел медосмотр и подписал контракт с Челси. Соглашение рассчитано аж на 7,5 лет – до лета 2030-го, говорится на официальном сайте клуба.

Срна проведет переговоры с Челси по поводу трансфера Мудрика, – Романо

Ранее сообщалось, что сумма компенсации за 21-летнего игрока молодежной сборной Франции составит 38 миллионов евро. Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает эту цифру.

Сначала лондонский клуб планировал подписать хорвата Йошко Гвардиола, однако финансовые аппетиты РБ Лейпциг заставили Челси переключиться на Бадиашиля. С Монако англичанам удалось договориться гораздо быстрее.

Бенуа Бадиашиль стал вторым новичком Челси в зимнее окно после пришедшего из норвежского Мольде нападающего Давида Датро Фофана. Воспитанник Монако сыграл 135 матчей за первую команду, 2 поединка за национальную сборную Франции, а в составе молодежной сборной забил в свои ворота в поединке с Украиной. Этот матч завершился со счетом 3:3, а команда Руслана Ротаня в итоге добыла путевку на молодежное Евро-2023.