Челсі переживає епідемію травм – другий найдорожчий новачок літа поповнив лазарет, досі не дебютувавши
Головний тренер Маурісіо Почеттіно отримує нові проблеми навіть під час міжнародної паузи.
Опорний півзахисник Челсі Ромео Лавія травмувався під час сьогоднішнього тренування. Клуб поки не робив офіційних заяв, але у 19-річного бельгійця підозра на розірвання м'яза, повідомляє Саша Тавольєрі.
Челсі в останній день ринку намагався купити конкурента Мудрику – грав з Яремчуком і феєрично дебютував за збірну
Лавія прибув до Челсі наприкінці літа за понад 60 мільйонів євро (більше у міжсезоння платили лише за Мойзеса Кайседо). У Ромео було невеличке ушкодження, тому він готувався дебютувати за "синіх" після матчів збірних. Тепер цю подію доведеться перенести на тривалий термін.
До слова, Лавія став черговою зіркою в клубному лазареті. Раніше серйозні травми отримали Бенуа Бадіашиль, Крістофер Нкунку, Весли Фофана та Карні Чуквуемека. Чи не єдина хороша новина полягає в тому, що Ріс Джеймс близький до повернення на поле.
Динамо і десять друзів у одній біді – найкращі клуби, які пропустять сезон Ліги чемпіонів