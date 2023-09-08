Опорний півзахисник Челсі Ромео Лавія травмувався під час сьогоднішнього тренування. Клуб поки не робив офіційних заяв, але у 19-річного бельгійця підозра на розірвання м'яза, повідомляє Саша Тавольєрі.

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Лавія прибув до Челсі наприкінці літа за понад 60 мільйонів євро (більше у міжсезоння платили лише за Мойзеса Кайседо). У Ромео було невеличке ушкодження, тому він готувався дебютувати за "синіх" після матчів збірних. Тепер цю подію доведеться перенести на тривалий термін.

До слова, Лавія став черговою зіркою в клубному лазареті. Раніше серйозні травми отримали Бенуа Бадіашиль, Крістофер Нкунку, Весли Фофана та Карні Чуквуемека. Чи не єдина хороша новина полягає в тому, що Ріс Джеймс близький до повернення на поле.

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