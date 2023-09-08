Челси переживает эпидемию травм – второй самый дорогой новичок лета пополнил лазарет, до сих пор не дебютировав
Главный тренер Маурисио Почеттино получает новые проблемы даже во время международной паузы.
Опорный полузащитник Челси Ромео Лавия травмировался во время тренировки. Клуб пока не делал официальных заявлений, но у 19-летнего бельгийца подозрение на разрыв мышцы, сообщает Саша Тавольери.
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Лавия прибыл в Челси в конце лета за более чем 60 миллионов евро (больше в межсезонье платили только за Мойзеса Кайседо). У Ромео было небольшое повреждение, поэтому он готовился дебютировать за "синих" после матчей сборных. Теперь это событие придется перенести на более длительный срок.
К слову, Лавия стал очередной звездой в клубном лазарете. Ранее серьезные травмы получили Бенуа Бадиашиль, Кристофер Нкунку, Уэсли Фофана и Карни Чуквуэмека. Едва ли не единственная хорошая новость заключается в том, что Рис Джеймс близок к возвращению на поле.
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