Опорный полузащитник Челси Ромео Лавия травмировался во время тренировки. Клуб пока не делал официальных заявлений, но у 19-летнего бельгийца подозрение на разрыв мышцы, сообщает Саша Тавольери.

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Лавия прибыл в Челси в конце лета за более чем 60 миллионов евро (больше в межсезонье платили только за Мойзеса Кайседо). У Ромео было небольшое повреждение, поэтому он готовился дебютировать за "синих" после матчей сборных. Теперь это событие придется перенести на более длительный срок.

К слову, Лавия стал очередной звездой в клубном лазарете. Ранее серьезные травмы получили Бенуа Бадиашиль, Кристофер Нкунку, Уэсли Фофана и Карни Чуквуэмека. Едва ли не единственная хорошая новость заключается в том, что Рис Джеймс близок к возвращению на поле.

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