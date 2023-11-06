Жіноча команда лондонців готується до прощання з Еммою Хейз.

Фахівчиня керує лондонцями з 2012 року. За цей час Емма Хейз зробила Челсі гегемоном жіночого футболу Англії. 6 чемпіонств, 5 національних Кубків, низка менш важливих трофеїв, рекорди та фінал Ліги чемпіонів. Тепер Хейз вирішила, що їй потрібен новий виклик.

Жіночий "Золотий м'яч" взяла півзахисниця Барселони – вона виграла Лігу чемпіонів і чемпіонат світу

"Челсі може підтвердити, що менеджер жіночої команди Емма Хейз покине клуб наприкінці сезону, щоб отримати нову можливість за межами WSL (аналог АПЛ для жінок – прим.) та клубного футболу", – повідомляє прес-служба лондонського клубу.

Очікується, що Емма Хейз стане головною тренеркою жіночої збірної США. Американки провалилися на ЧС-2023, тож Влатко Андоновскі відправили у відставку.