Специалистка руководит лондонцами с 2012 года. За это время Эмма Хейз сделала Челси гегемоном женского футбола Англии. 6 чемпионств, 5 национальных Кубков, ряд менее важных трофеев, рекорды и финал Лиги чемпионов. Теперь Хейз решила, что ей нужен новый вызов.

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"Челси может подтвердить, что менеджер женской команды Эмма Хейз покинет клуб в конце сезона, чтобы получить новую возможность за пределами WSL (аналог АПЛ для женщин – прим.) и клубного футбола", – сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Ожидается, что Эмма Хейз станет главным тренером женской сборной США. Американки провалились на ЧМ-2023, поэтому Влатко Андоновски отправили в отставку.