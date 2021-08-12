Нападник Інтера Ромелу Лукаку перейшов у Челсі, повідомляє офіційний сайт "синіх".

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28-річний бельгієць підписав контракт з лондонцями до літа 2026-го. За інформацією ЗМІ, Інтер отримав за свого ключового бомбардира 115 млн євро. Ромелу вже має досвід виступів за Челсі, гравець перебував у структурі лондонців у 2011-2014 роках, але не зміг закріпитись у команді.

28-річний нападник отримає бонус за підписання в розмірі 3 млн євро, а його зарплатня складе 15 млн за сезон. У новій-старій команді Ромелу гратиме під 9-м номером.

У минулому сезоні Серії А Лукаку провів 36 матчів, в яких відзначився 24-ма голами та 11-ма асистами.

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