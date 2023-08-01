Угочукву підписав із Челсі семирічний контракт із можливістю продовження угоди ще на один рік. Про це інформує офіційний сайт лондонського клубу. Раніше Sky Sports повідомив, що "сині" заплатили Ренну за гравця 27 млн євро.

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Угочукву вже прибув до США, де Челсі проводить своє літнє турне і передсезонку. "Ми раді, що Леслі перейшов у Челсі. Він вражаючий молодий гравець, який вже зарекомендував себе в Лізі 1. У нього величезний потенціал, і ми знаємо, що він продовжить розвиватися і вдосконалюватися. Ми раді, що він приєднався до нас у США і зможе швидко інтегруватися в команду", – наводить офіційний сайт Челсі заяву двох спортивних директорів клубу, Лоуренса Стюарта і Пола Вінстенлі.

Минулого сезону Угочукву зіграв за Ренн 26 матчів, зокрема проти Шахтаря в Лізі Європи. Саме Чімуанья не реалізував вирішальний пенальті в післяматчевій серії проти "гірників".

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