Челси оформил очередного новичка – "синие" подписали лидера Де Дзерби, который установил клубный рекорд в АПЛ
Испанский голкипер Брайтона Роберт Санчес сменил клубную прописку.
В своих соцсетях Челси сообщил о переходе 25-летнего испанца. Вратарь Роберт Санчес подписал соглашение с лондонцами на 7 сезонов – до 2030 года.
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Пресс-служба клуба не разгласила детали контракта, однако Daily mail отмечает, что сумма трансфера составляет 25 миллионов фунтов. Санчес стал седьмым игроком, которого Челси подписали летом.
Испанец выступал за Брайтон с 2020 года. В целом за "чаек" виг сыграл 90 матчей, пропустив 102 гола. Во время кампании 2021/22 Санчесу удалось сохранить свои ворота "сухими" в 11 встречах, что является рекордом Брайтона в АПЛ.
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