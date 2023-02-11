Челсі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту з Тьягу Сілвою.

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Угода розрахована до літа 2024-го. Нагадаємо, що бразилець перебрався до Лондона з ПСЖ влітку 2020 року.

За цей час Тьягу Сілва встиг зіграти 106 поєдинків у всіх змаганнях, записавши до свого активу 5 голів та 5 асистів.

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