Челсі офіційно продовжив контракт з зірковим ветераном
10:58 - Читать на русском
Захисник Челсі Тьягу Сілва не планує покидати лондонський клуб найближчим часом.
Челсі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту з Тьягу Сілвою.
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Угода розрахована до літа 2024-го. Нагадаємо, що бразилець перебрався до Лондона з ПСЖ влітку 2020 року.
За цей час Тьягу Сілва встиг зіграти 106 поєдинків у всіх змаганнях, записавши до свого активу 5 голів та 5 асистів.
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