Ліга чемпіонів повертається наступного тижня. 1/8 фіналу подарує низку цікавих протистоянь: Реал проти Ліверпуля, Баварія проти ПСЖ, українці з надіями на свій шанс.

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, чого очікувати від матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і підсвічує головні інтриги першої стадії плей-офф.

Мілан – Тоттенхем

Мілан після ЧС-2022 розвалився. Фіаско в Суперкубку Італії, виліт з національного кубка та серія поразок в чемпіонаті. Команда втратила лідерів – Меньян травмований, а Леау в жахливій формі. Морально добило "россонері" невезіння з нелогічними невдачами проти Роми та Торіно. За останні 4 матчі Мілан пропустив 13 голів, двічі програв у дербі та влетів вдома Сассуоло.

Тоттенхем навпаки на підйомі. "Шпори" видали топ-матч з Манчестер Сіті, а Харрі Кейн став найкращим бомбардиром в історії клубу. Хороший емоційний буст. Антоніо Конте нагадав всім, що в окремо взятому матчі його команда здатна зупинити будь-кого. Котування в цій парі сильно змінилися на користь Тоттенхема. Лондонці повинні скористатися кризою суперника.

ПСЖ – Баварія

Баварія досі не відірвалася на вершині Бундесліги, а ПСЖ не виграє кожен матч в чемпіонаті Франції та пропускає від Маліновського. Букмекери все ж віддають перевагу німцям, хоча з впевненістю можна прогнозувати лише одне – видовищний футбол.

Юліан Нагельсманн намагається вирішити проблеми максимальним насиченням складу креативними футболістами. А у Крістофа Гальтьє є Мессі та Неймар, які будуть карати Баварію за традиційні провали в обороні.

Втрата Мбаппе більше б'є по потенціалу ПСЖ, ніж втрата Мане для Баварії. Однак у Мюнхені свіжий скандал – Мануель Нойєр зламав ногу на відпочинку та побив горщики з босами через звільнення його друга-тренера.

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Брюгге – Бенфіка

Найбільш очевидна пара 1/8 фіналу. Коефіцієнт на прохід Бенфіки мізерний, сенсації ніхто не чекає. Брюгге примудрився вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, однак на внутрішній арені справи в команди жахливі. Одна перемога у 8 матчах після ЧС-2022. Прийшов новий тренер – результати не покращилися.

Як і перспективи Романа Яремчука, який продовжує косплеїти Дарвіна Нуньєса, промахуючись по порожніх воротах. Не допомагає ні травма конкурента, ні довіра Скотта Паркера. Можливо, українця прорве в дуелі з колишнім клубом.

Бенфіка втратила Енцо Фернандеса, але продовжує розривати чемпіонат Португалії – 11:0 за 4 останні тури. Восени "орли" на рівних грали з ПСЖ. Бенфіка вважається темною конячкою Ліги чемпіонів. Вдалий жереб дозволить зайти далеко.

Борусія Дортмунд – Челсі

Челсі за зиму витратив більше, ніж 4 топ-ліги разом взяті, але миттєвого ефекту закупка не дала. Михайлу Мудрику та іншим молодим зіркам потрібен час. "Сині" не можуть банально забити гол і виглядають слабко на фоні Фулхема. Грем Поттер безуспішно намагається знайти оптимальне поєднання футболістів, тасуючи постійно склад і схеми.

Дортмунд – аутсайдер пари, однак може скористатися розібраністю суперника. Борусія не стабільна і зовсім не потужна, але дивом вигризає перемоги на характері. Такий результат роботи мотиватора Едіна Терзіча. Дірок в обороні "джмелів" все одно достатньо – Мудрик матиме комфортні умови, щоб продовжити феєрію в Лізі чемпіонів.

Ліверпуль – Реал

Зустріч двох кризових грандів. Реал і Ліверпуль визначать, хто зараз слабший. Дивна теза, адже мова про фіналістів минулої Ліги чемпіонів. Реал просів після Мундіалю. Гра команди не погіршилася катастрофічно, просто Мадрид перестав вигравати нічийні матчі завдяки проблискам геніальності окремих персонажів. Але всі знають про здатність "вершкових" видати максимум у плей-офф. Вони виступають фаворитом дуелі.

У Ліверпуля гра погіршилася катастрофічно. Травми, форма лідерів, психологічні проблеми новачків (Дарвін сам марнує моменти в немислимих масштабах і заразив Гакпо) – на голову Юргена Клоппа звалилося все і зразу. 1 очко за 4 тури АПЛ в цьому році. Ліга чемпіонів – останній шанс врятувати сезон. Але як це зробити, коли жоден план не спрацьовує?

Айнтрахт – Наполі

Наполі – найкраща команда сезону. Чудова гра, прекрасні результати. Поразка від Інтера на початку січня не підкосила колектив. Скудетто вже в кишені. Кварацхелія та Осімхен зберегли божевільну форму та роблять результат у кожному матчі. Лучано Спаллетті ідеально підсвічує сильні сторони кожного футболіста. А ще тренер уник звичного для себе січневого спаду. Неаполітанці на куражі. Ювентус отримав у свої ворота 5, Ліверпуль – 4.

Важко знайти раціональні аргументи на користь Айнтрахта, тому оперуємо навколофутбольними термінами. Франкфурт – кубкова команда. Перемога в Лізі Європи, фінали Кубка Німеччини – "орли" звикли літати високо, обігруючи Барселону та Баварію під акомпанемент своєї торсиди. Айнтрахт має більше досвіду матчів на виліт.

Інтер – Порту

Інтер зберігає солідність і вигризає мінімальні перемоги. На відміну від першої частини сезону "нерадзуррі" почали вигравати топ-матчі: здолали Наполі, обіграли Аталанту, двічі прибили в дербі Мілан. Бонусом здобули суперкубок, вийшли у півфінал кубка, а місцю в топ-4 Серії А нічого не загрожує.

Але в Інтера не відчувається запасу міцності. Бойовий Порту цілком може вийти переможцем протистояння. "Дракони" з жовтня не знають гіркоти поразок, а в 6 попередніх матчах не пропустили жодного гола. Букмекери, втім, на боці Інтера, в якого якісніший склад.

РБ Лейпциг – Манчестер Сіті

Холанд фантастично стартував в Англії. Здавалося, це останній пазл непереможної команди Гвардіоли. Але коли результативність норвежця почала вирівнюватися – з'явилися проблеми. Пеп знову перемудрував перебудував команду і демонструє маніакальне бажання сушити матчі. Де Брюйне в запасі, Канселу вже пішов – втрат м'яча стало менше, але й моментів значно менше. Терміново потрібні нові рішення.

Як би там "містяни" не страждали, а проходити Лейпциг зобов'язані. Судячи з коефіцієнтів, фахівці не дають РБ шансів на чвертьфінал. Марко Розе привів "биків" у порядок після Доменіко Тедеско, однак його хлопці навряд чи можуть тягатися з Сіті. Особливо без травмованого лідера Нкунку. Це команди зовсім різного рівня.