Челсі не зможе розраховувати на Стерлінга, Фофана, Ковачіча, Закарію, Менді, Пулішіча, Брою та Канте, повідомляє Football.london. Через пошкодження номінальних лівих вінгерів свій шанс може знову отримати Михайло Мудрик.

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"Вони все ближче і ближче до повернення. Фофана тренувався з командою, Закарія тренувався з командою. У нас була невелика невдача зі Стерлінгом, є сумніви. Він отримав удар в коліно. Ковачіч тренується з командою, але для нього це буде занадто рано, аби повернутись", – наводить слова Поттера видання.

Втім, є й позитивні новини – наставник зможе розраховувати на Феліша, в якого завершилась його триматчева дискваліфікація. Поєдинок з Вест Хемом відбудеться вже завтра, початок о 14:30.

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