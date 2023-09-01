Вже сьогодні стартує четвертий тур англійської Прем'єр-ліги. Пропонуємо вашій увазі підсумки минулого туру та зміни, які варто зробити, аби бути в топі.

Головним проривом 3-го туру АПЛ став Челсі, який розтрощив удома Лутон. Головними героями стали Рахім Стерлінг (2 голи та асист) та Мало Гюсто (2 асисти + кліншит).

Вистачало й інших цікавинок: Метті Кеш, який завдяки дублю набрав 17 очок, результативний дует з Манчестер Юнайтед (Бруну Фернандеш та Маркус Рашфорд) та фіаско Манчестер Сіті, який втратив кліншит через дурощі Кайла Вокера, а Ерлінг Холанд, попри забитий гол, не реалізував пенальті. Про все це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".