Челсі офіційно підтвердив відхід Вілліана та Педро

Челсі очікувано оголосив про завершення контрактів Педро та Вілліана, які раніше встигли попрощатися з клубом.

Іспанець і бразилець завершили свої виступи на Стемфорд Брідж, інформує офіційний сайт "синіх". Обидва гравці отримали статус вільних агентів.

Вілліан та Педро зворушливо попрощались з Челсі

Вілліан перейшов до Челсі у 2013-му з російського Анжи. Екс-зірка Шахтаря провів за лондонців 339 матчів, в яких відзначився 63 голами і 62 асистами. Педро приєднався до клубу на два роки пізніше. У активі вихованця Барселони 206 поєдинків у синій футболці, 43 голи та 28 асистів.

Додамо, що новим клубом Вілліан повинен стати лондонський Арсенал, а з Педро вже домовилась Рома.

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії