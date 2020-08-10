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Челсі офіційно підтвердив відхід Вілліана та Педро

15:14 - Читать на русском
Челсі офіційно підтвердив відхід Вілліана та Педро
Педро та Вілліан / Getty Images

Челсі очікувано оголосив про завершення контрактів Педро та Вілліана, які раніше встигли попрощатися з клубом.

Іспанець і бразилець завершили свої виступи на Стемфорд Брідж, інформує офіційний сайт "синіх". Обидва гравці отримали статус вільних агентів.

Вілліан та Педро зворушливо попрощались з Челсі

Вілліан перейшов до Челсі у 2013-му з російського Анжи. Екс-зірка Шахтаря провів за лондонців 339 матчів, в яких відзначився 63 голами і 62 асистами. Педро приєднався до клубу на два роки пізніше. У активі вихованця Барселони 206 поєдинків у синій футболці, 43 голи та 28 асистів.

Додамо, що новим клубом Вілліан повинен стати лондонський Арсенал, а з Педро вже домовилась Рома.

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