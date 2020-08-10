Челсі офіційно підтвердив відхід Вілліана та Педро

Іспанець і бразилець завершили свої виступи на Стемфорд Брідж, інформує офіційний сайт "синіх". Обидва гравці отримали статус вільних агентів.
Вілліан та Педро зворушливо попрощались з Челсі
Вілліан перейшов до Челсі у 2013-му з російського Анжи. Екс-зірка Шахтаря провів за лондонців 339 матчів, в яких відзначився 63 голами і 62 асистами. Педро приєднався до клубу на два роки пізніше. У активі вихованця Барселони 206 поєдинків у синій футболці, 43 голи та 28 асистів.
Додамо, що новим клубом Вілліан повинен стати лондонський Арсенал, а з Педро вже домовилась Рома.
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