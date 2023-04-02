У 29 турі АПЛ Челсі зустрічався з Астон Віллою. Лондонці не змогли реалізувати жодного зі своїх 27 ударів. У підсумку "сині" програли – 0:2. Наставник Челсі вже давно перебував під тиском, а поразка стала останньою краплею.

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На офіційному сайті Челсі оголосив про відставку тренера. Грем Поттер погодився співпрацювати з клубом, щоб сприяти плавному переходу. За час роботи з командою наставник вивів "синіх" у чвертьфінал Ліги чемпіонів, де Челсі зустрінеться з Реалом. Бруно Сальтор очолить команду як тимчасовий головний тренер.

Нагадаємо, що Челсі посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ. В активі команди 38 очок. Від зони єврокубків "сині" відстають на 10 пунктів. Згідно з інформацією преси, головним кандидатом на пост тренера керівництво англійського клубу бачить Юліана Нагельсманна, якого нещодавно звільнили з Баварії.

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